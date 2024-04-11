Число самозанятых в Москве превысило 1,6 миллиона

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Число плательщиков налога на профессиональный доход в столице на 1 марта 2024 года превысило 1,6 миллиона человек, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в городе работают 17% всех самозанятых, зарегистрированных в РФ. С января этого года их количество возросло на 46 тысяч, что говорит о привлекательных условиях для ведения предпринимательской деятельности в столице.

Ефимов отметил, что доход самозанятых с начала действия этого налогового режима 1 января 2019 года составил более триллиона рублей. При этом только за первые два месяца текущего года они заработали больше 55 миллиардов рублей.

Заммэра подчеркнул, что налог на профессиональный доход востребован среди граждан, работающих на себя и не нанимающих сотрудников. Его преимущества заключаются в простоте регистрации, автоматизированном режиме передачи информации о полученных доходах. Кроме того, нет необходимости предоставлять налоговую отчетность и использовать кассовую технику.

В департаменте экономической политики и развития рассказали, что наиболее популярными видами деятельности у самозанятых, указавших их при регистрации, являются пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, строительство и репетиторство.

В первые два месяца 2024 года самозанятые выдали клиентам 10,7 миллиона чеков. Средний размер чека на 1 марта вырос на 16% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 3 336 рублей.

В январе и феврале самозанятые перечислили в столичный бюджет 2,2 миллиарда рублей, что на 49% больше, чем за тот же период прошлого года. За все время действия налогового режима перечислили более 26 миллиардов рублей.

Всем, кто планирует развивать свою карьеру, город предлагает современную образовательную инфраструктуру. Также для столичных самозанятых доступны различные нефинансовые меры поддержки, с которыми можно ознакомиться на сайте "Малый бизнес Москвы".

Кроме того, в городе идет прием заявок на конкурс "Ты можешь!" для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, которые выбрали для себя налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

Конкурсанты должны рассказать о своей продукции или услугах, о том, какую пользу их деятельность приносит обществу и как они планируют развивать свое дело в дальнейшем. Призовой фонд конкурса составит один миллион рублей. Заявки принимаются на портале mbm.mos.ru до 22 апреля.

Ранее сообщалось, что количество самозанятых в России выросло до 10 миллионов человек, почти половина из которых до этого никогда не декларировали свои доходы.

Каждый день к этому налоговому режиму присоединяются более 8,5 тысячи человек. При этом, по информации ФНС, с 2019 года россияне задекларировали около 3,6 триллиона рублей доходов и уплатили 141 миллиард рублей налогов.

Сумма среднего чека, как утверждают в заявлении, достигает 1 904 рубля. При этом с 2019 года сумма выросла на 70%.