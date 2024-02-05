Служба занятости населения пригласила москвичей на новые тренинги

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Служба занятости населения Москвы приглашает горожан принять участие в новых тренингах, вебинарах и мастер-классах. Об этом сообщил директор службы Андрей Тарасов.

"Занятия будут посвящены каждому этапу трудоустройства, начиная от стратегического планирования карьерного трека и освоения навыков успешной самопрезентации до составления резюме, подготовки к интервью с работодателем или прокачки бизнес-компетенций", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Служба также организует мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, 7 февраля состоится встреча "Хочу работать". Соискателям предложат работу с разным опытом и квалификаций в сферах торговли, банковского дела, земельных отношений и других.

В центре "Моя работа" 13 февраля пройдет деловая игра "Мое конкурентное преимущество", 20 февраля – семинар "Управляй своей карьерой".

В Центре занятости "Моя карьера" 13 февраля проведут первый вебинар программы "Нейросети для бизнеса", 19 февраля – онлайн-семинар "ИП или самозанятость", 26 февраля – занятие "Путь героя-самозанятого", 28 февраля – тренинг "Доверие как двигатель продаж".

Ранее в службе занятости Москвы назвали самые востребованные профессии 2024 года. Выяснилось, что в текущем году рынку нужны специалисты в промышленной и транспортной отраслях, а также в IT и сфере услуг.



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