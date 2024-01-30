Россиянам рассказали об отношении работодателей к наличию фото в резюме

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Около 63% опрошенных российских работодателей заявили о важности наличия фотографии в резюме, которая помогает определиться во время подбора персонала. Об этом пишет RT, ссылаясь на результаты опроса одного из сервисов по поиску работы.

В опросе приняли участие около 1 000 фирм из разных регионов страны. 43% респондентов, ответственных за подбор персонала, хотели бы видеть фото претендентов на любых позициях для соискания, а еще 20% – на некоторых позициях.

Однако 29% опрошенных заявили об отсутствии какого-либо влияния фотографии на решение о найме работника. Снимок себя в резюме желательнее всего добавлять тем, кто планирует быть клиентским менеджером, специалистом по продажам, секретарем, офис-менеджером и руководящим работником, уточнили эксперты.

Как рассказал HR-эксперт Ильгиз Валинуров, сообщает News.ru, наиболее частыми причинами отказа в трудоустройстве являются односложные ответы, недостаточные знания о компании и негатив в отношении предыдущего работодателя.

Валинуров посоветовал составить резюме так, чтобы у работодателя не было много дополнительных вопросов. Также потенциального работнику следует четко формулировать ответы на вопрос и не уходить на посторонние темы. По его словам, на собеседовании самое главное – рассказать про личный опыт и отметить свои достижения.

Ранее карьерный консультант Анна Знаменская рассказала, что резюме не должно содержать банальных качеств и навыков. Эксперт посоветовала использовать фото с однотонным фоном, избегать селфи и снимков в полный рост. Кроме того, нежелательно прикреплять фотографию на природе или "как на документы".

До этого данные опроса показали, что работодатели стали бережнее относиться к подборку персонала. Аналитики уверены, что о дискриминации по весу при трудоустройстве соискатели стали рассказывать реже – в 2019 году их количество составляло 32%, а в 2014 – уже 19%.

69% работодателей не обращают на лишний вес никакого внимания. Однако 22% компаний при прочих равных примут на должность специалиста без лишних килограммов, уточнили эксперты.

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