Москвичи старшего возраста смогут бесплатно освоить новую профессию в центре "Моя карьера"

Фото: Пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Специализированный центр занятости "Моя карьера" открывает набор на бесплатный курс "Агент по работе с недвижимостью 50+" для москвичей старшего возраста, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Занятия стартуют 12 февраля. По словам директора службы занятости населения Москвы Андрея Тарасова, современный рынок труда и образовательная инфраструктура столицы предлагают множество возможностей для опытных специалистов, которые обладают ценными знаниями и навыками.

К примеру, в центре “Моя карьера” создана программа трудоустройства "5.0", разработанная для москвичей старшего возраста. Соискатели могут расширить знания о рынке труда, развить компетенции в цифровой сфере и научиться легче адаптироваться к новым реалиям.

"Популярностью пользуются партнерские школы, которые помогают быстро обучиться новой профессии и успешно трудоустроиться. Яркий пример – программа "Агент по работе с недвижимостью 50+", которая пройдет в "Моей карьере" уже в шестой раз", – подчеркнул он.

Помимо этого, горожане, желающие повысить квалификацию или выбрать новый вектор развития карьеры, смогут пройти одну из 75 коротких образовательных программ в новом центре "Профессии будущего".

На курсе горожан познакомят с видами и классификацией недвижимости, правилами оценки помещений и юридическими аспектами оформления сделок, методами привлечения клиентов, а также с основными рекламными технологиями в сфере недвижимости. Они научатся заключать сделки и правильно оформлять договоры купли-продажи.

После теоретических занятий москвичи пройдут практику в офисах компаний-партнеров. По итогам обучения они получат сертификаты, смогут принять участие в открытых отборах агентств недвижимости и трудоустроиться.

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что москвичи воспользовались сервисом "Поиск по архивам" свыше 20 миллионов раз за год. Данный сервис был запущен в прошлом году. Через него граждане могут найти информацию о своей семье, узнать больше об исторических личностях.

До этого Сергей Собянин рассказал, что в столице в 2023 году открыли 49 новых центров московского долголетия. Мэр обратил внимание, что с момента старта проекта "Московское долголетие" его участниками стали свыше 530 тысяч москвичей.

Участники "Московского долголетия" рассказали о занятиях в центрах