Более 50 спортивных направлений открыто для участников "Московского долголетия"

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Для участников проекта "Московское долголетие" доступны занятия по более чем 50 спортивным направлениям. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Для горожан "серебряного" возраста открыто свыше 4,6 тысячи групп: от ушу и пилатеса до баскетбола и дартса. Тренировки проводят квалифицированные инструкторы", – указано в сообщении.

Отмечается, что специалисты помогут выбрать комфортный темп занимающимся, а комплексы упражнений разработаны специально для людей старшего поколения.

Как тренеры, так и участники программы подчеркнули, что занятия спортом доступны в любое время года. Например, в зимние месяцы улучшить здоровье и физическую форму помогают в группах по конькам и лыжам.

"На тренировках будет интересно всем – от начинающих до опытных фигуристов. Сначала изучаются базовые элементы: скольжение, торможение, повороты, а затем мы переходим к более сложным – змейке, фонарикам, ласточке и другим", – рассказала Светлана Бордодымова, инструктор по фигурному катанию в Бабушкинском парке.

По ее словам, к концу зимы обучающиеся смогут не только уверенно стоять на коньках, но и исполнять танцевальные движения на льду.

Спортивные занятия проходят на открытом воздухе и в центрах московского долголетия, которых в столице уже 120. В них горожане могут посещать тренажерные залы, присоединиться к спортивным клубам или создать собственные кружки для любителей спорта.

Так, москвичка Наталия Юркова занимается восточными танцами уже около 8 лет и организовала клуб для таких же увлеченных людей в центре московского долголетия. К танцевальным занятиям она добавила суставную гимнастику, которая является одним из самых щадящих и в то же время полезных видов физической активности. Клубы работают в центре московского долголетия "Войковский".

Спортивные занятия всегда популярны у участников "Московского долголетия". Направление, которое подходит конкретно ему, может выбрать каждый участник проекта. Среди доступных видов активности – цигун, настольный теннис, комплекс "Здоровая спина", различные виды растяжек, гимнастика с элементами китайских единоборств и многое другое. Среди мужчин особенно популярны тренировки по футболу, волейболу, баскетболу, бильярду, карате, дартсу.

Посещать занятия могут участники с разной физической подготовкой, так как все тренировки разработаны с учетом возрастных особенностей. Записаться на занятия с тренерами, подобрать направление, создать собственный клуб по интересам или присоединиться к существующему горожане могут в любом центре московского долголетия.

Ранее сообщалось, что москвичам старшего поколения в рамках проекта "Московское долголетие" предложили присоединиться к курсам по рисованию. Для участников проекта открыты учебные группы по живописи, акварели, графике и другим техникам.

До этого Сергей Собянин отмечал, что горожане начали больше двигаться и вести здоровый, активный образ жизни, проводить время на свежем воздухе, заниматься бегом, кататься на велосипедах, тренироваться на спортплощадках и участвовать в различных любительских состязаниях и марафонах.

Зимние активности подготовили для участников проекта "Московское долголетие"