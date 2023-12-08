Проект "Московское долголетие" подготовил программу на зимний период

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники проекта "Московское долголетие" продолжают заниматься даже с приходом холодов, они знакомятся с иностранными языками, актуальными профессиями, узнают столицу. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, участники программы могут пройти образовательные курсы и переквалификацию. Для них создали девять программ профессиональной переподготовки, которые длятся около шести месяцев, а по окончании вручаются дипломы. Спецпроект "Серебряный университет" действует на базе двух столичных вузов.

Уточняется, что в университете "Синергия" обучают созданию сайтов, интернет-маркетингу, графическому дизайну. Одним из новых направлений в этом году стала программа "Специалист по здоровому питанию".

Ее выпускники могут затем найти работу. Например, писать научно-популярные статьи, составлять правильный рацион, оформлять "зеленые" полки в магазинах, уточнила преподаватель Ольга Руднева.

Помимо этого, в центре "Московского долголетия" "Орехово-Борисово Северное" желающие изучают китайский язык с нуля. Руководит клубом активный участник проекта Аркадий Цавкелов.

Также для участников "Московского долголетия" проводят тренировки по единоборствам, скандинавской ходьбе, теннису, бильярду. Многие проходят круглый год. Около 1,4 тысячи групп тренируются на свежем воздухе зимой и летом, это примерно 44 тысячи человек.

Инструктор по спорту Алена Гижицкая ведет занятия по скандинавской ходьбе в проекте почти с начала его работы. Она ведет свою группу по маршруту в любую погоду круглый год, помешать занятию может только сильный мороз.

На сайте добавили, что зимой участники "Московского долголетия" учатся кататься на коньках и лыжах. Занятия по фигурному катанию проводят с 1 декабря и до конца зимы. Для того, чтобы присоединиться к группе, нужно предоставить справку от врача об отсутствии противопоказаний к физическим нагрузкам.

Альтернативой спорту являются экскурсии в рамках проекта "Пеший лекторий". Их посещают уже более 22 тысяч москвичей старшего поколения. Преподаватель Елена Калитина отмечает, что на экскурсиях горожане делятся воспоминаниями об исторических событиях, свидетелями которых они стали.

Накануне жителей столицы пожилого возраста пригласили на онлайн-марафон "Наука долголетия", на котором эксперты ответят на вопросы, как цифровые технологии делают нашу жизнь проще и как адаптироваться к этому.

Кроме того, москвичам старшего поколения в рамках проекта "Московское долголетие" предложили присоединиться к курсам по рисованию. Для участников проекта открыты учебные группы по живописи, акварели, графике и другим техникам.

Участники "Московского долголетия" вышли на занятия, несмотря на снегопад