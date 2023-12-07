Москвичей старшего поколения пригласили на онлайн-марафон "Наука долголетия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жителей столицы пожилого возраста пригласили на онлайн-марафон "Наука долголетия", на котором эксперты ответят на вопросы, как цифровые технологии делают нашу жизнь проще и как адаптироваться к этому.

По словам заместителя руководителя департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимира Филиппова, цифровые технологии уже охватывают почти все сферы жизнедеятельности человека – от здоровья до быта. Однако, как он утверждает, все новое у людей пожилого возраста может вызывать беспокойство.

"Наша задача – показать, что технологии – это не угроза или замена человека, а лишь инструменты, которые расширяют возможности и способствуют развитию", – уточнил он.

Присоединиться к онлайн-марафону может любой на сайте проекта "Московское долголетие" в соцсети "ВКонтакте". Так, мероприятие пройдет в три серии, которые будут выходить каждый день с 11 по 13 декабря в 13:00.

11 декабря москвичам пожилого возраста расскажут о возможностях искусственного интеллекта (ИИ) и продемонстрируют пользу нейросетей в обыденной жизни. Также эксперт по ИИ проведет мастер-класс, где с участниками сможет спроектировать образ долголетия будущего.

12 декабря известные представители культуры – телеведущая Татьяна Судец, певец Леонид Серебренников, актеры Александр Михайлов и Александр Панкратов-Черный поделятся, какие новинки в области цифровых технологий встречались в их карьере и какую реакцию вызвали.

13 декабря пожилые жители столицы смогут познакомиться с российскими учеными: доктором медицинских наук и заслуженным врачом РФ Романом Бузуновым, психологом Анеттой Орловой и профессором Диной Кирнарской. Они поделятся рекомендациями о том, как продлить долголетие и улучшить здоровье.

Ранее замминистра здравоохранения РФ Павел Пугачев заявил, что Минздрав РФ рассматривает возможность использования искусственного интеллекта в качестве альтернативы второму мнению при проведении маммографии.

До этого ИИ в Москве начал распознавать признаки лор-заболеваний на рентгеновских снимках. Алгоритмы могут обнаруживать по результатам рентгенографии носовых пазух серьезную патологию – синусит.



Москвичам рассказали об использовании нейросетей в сфере здравоохранения