07 декабря, 09:37Общество
Москвичей старшего поколения пригласили на онлайн-марафон "Наука долголетия"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Жителей столицы пожилого возраста пригласили на онлайн-марафон "Наука долголетия", на котором эксперты ответят на вопросы, как цифровые технологии делают нашу жизнь проще и как адаптироваться к этому.
По словам заместителя руководителя департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимира Филиппова, цифровые технологии уже охватывают почти все сферы жизнедеятельности человека – от здоровья до быта. Однако, как он утверждает, все новое у людей пожилого возраста может вызывать беспокойство.
"Наша задача – показать, что технологии – это не угроза или замена человека, а лишь инструменты, которые расширяют возможности и способствуют развитию", – уточнил он.
Присоединиться к онлайн-марафону может любой на сайте проекта "Московское долголетие" в соцсети "ВКонтакте". Так, мероприятие пройдет в три серии, которые будут выходить каждый день с 11 по 13 декабря в 13:00.
11 декабря москвичам пожилого возраста расскажут о возможностях искусственного интеллекта (ИИ) и продемонстрируют пользу нейросетей в обыденной жизни. Также эксперт по ИИ проведет мастер-класс, где с участниками сможет спроектировать образ долголетия будущего.
12 декабря известные представители культуры – телеведущая Татьяна Судец, певец Леонид Серебренников, актеры Александр Михайлов и Александр Панкратов-Черный поделятся, какие новинки в области цифровых технологий встречались в их карьере и какую реакцию вызвали.
13 декабря пожилые жители столицы смогут познакомиться с российскими учеными: доктором медицинских наук и заслуженным врачом РФ Романом Бузуновым, психологом Анеттой Орловой и профессором Диной Кирнарской. Они поделятся рекомендациями о том, как продлить долголетие и улучшить здоровье.
Ранее замминистра здравоохранения РФ Павел Пугачев заявил, что Минздрав РФ рассматривает возможность использования искусственного интеллекта в качестве альтернативы второму мнению при проведении маммографии.
До этого ИИ в Москве начал распознавать признаки лор-заболеваний на рентгеновских снимках. Алгоритмы могут обнаруживать по результатам рентгенографии носовых пазух серьезную патологию – синусит.
Москвичам рассказали об использовании нейросетей в сфере здравоохранения
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