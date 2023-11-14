Минздрав РФ предложил проводить исследования с ИИ за счет ОМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Минздрав РФ рассматривает возможность использования искусственного интеллекта (ИИ) в качестве альтернативы второму мнению при проведении маммографии. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Павел Пугачев, передает ТАСС.

По его словам, в стране в рамках диспансеризации предусмотрено два врачебных мнения. В настоящее время прорабатывается возможность применения ИИ в качестве второго врача, второго мнения. Данные предложения подготовили для включения в программу госгарантий, добавил Пугачев. Он рассчитывает, что инициативу одобрят и со следующего года предусмотрят финансирование такой возможности из ОМС.

Также замминистра подчеркнул, что на данный момент в электронной системе медицинского документооборота регистрируется по пять миллионов документов в день. Четыре года назад, в 2019 году, число зарегистрированных документов составляло четыре миллиона, отметил Пугачев.

Ранее сообщалось, что ИИ в Москве начал распознавать признаки лор-заболеваний на рентгеновских снимках. Алгоритмы могут обнаруживать по результатам рентгенографии носовых пазух серьезную патологию – синусит.

В прошлом году в России провели свыше трех миллионов подобных обследований. Сервис на основе ИИ даст врачам возможность узнать предварительные результаты сразу после процедуры.

Собянин: московским рентгенологам помогают около 50 сервисов искусственного интеллекта