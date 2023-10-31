Новая нейросеть для выявления заболеваний по КТ-снимкам появилась в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Шестой комплексный сервис на основе искусственного интеллекта (ИИ) для выявления заболеваний по КТ-снимкам появился в Москве. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В Москве начал работу новый сервис на основе искусственного интеллекта для комплексного определения семи заболеваний органов грудной клетки. Теперь врачи при анализе таких исследований могут выбирать из пяти доступных нейросетей наиболее удобную и эффективную. Требования к разработкам постоянно растут, что способствует их развитию", – рассказала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Заммэра подчеркнула, что в 2022 году в столице действовал только один комплексный сервис. Она считает, что появление шестого такого сервиса – это качественно новый уровень оказываемой медпомощи от разработчиков ИИ.

Новая нейросеть может находить рак легкого, пневмонию, остеопороз позвоночника, аневризму аорты, легочную гипертензию, гидроторакс, ишемическую болезнь сердца по степени кальцификации коронарных артерий и объему паракардиального жира. Врачи-рентгенологи теперь могут описывать лучевые снимки, используя одно из шести комплексных решений.

На снимке комплексный сервис обозначает цветом отклонения. Также нейросеть производит необходимые измерения и составляет описание. Алгоритмы работают в рамках научного эксперимента по включению технологий компьютерного зрения в лучевую диагностику, который осуществляется комплексом соцразвития столицы вместе с департаментом информационных технологий Москвы на базе Центра диагностики и телемедицины Депздрава города.

На mos.ru напомнили, что первая нейросеть в помощь врачам была создана еще год назад. В месяц первый комплексный сервис обрабатывает порядка 20 тысяч лучевых исследований. Второй сервис был внедрен весной 2023 года, третий – летом, четвертый – в сентябре. Пятый сервис также ввели недавно, и он проводит анализы КТ-исследования брюшной полости пациентов. Всего при помощи ИИ проанализировали свыше 10,5 миллиона медицинских снимков.

"В эксперименте появляется все больше комплексных решений, которые способны определить сразу несколько патологий, вместо моносервисов по выявлению только одной патологии. Его организаторы задают вектор для создания и развития интеллектуальных разработок. Так, переход к комплексным решениям был заявлен в конце 2021 года, и сегодня врачам доступно шесть программных продуктов", – рассказал главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Депздрава столицы Юрий Васильев.

По словам рентгенолога, предложения разработчиков ИИ становятся более конкурентоспособными. В свою очередь, у врачей появляются возможности выбора наиболее удобных сервисов, добавил Васильев.

На протяжении 10 лет в Москве специалисты занимаются цифровизацией системы здравоохранения. Осуществление проекта по внедрению технологий компьютерного зрения дает возможность развивать отечественный рынок сервисов ИИ в области медицины.

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