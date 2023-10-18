Москвичи в 1,5 раза чаще начали пользоваться электронной медкартой в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители Москвы в 1,5 раза чаще стали пользоваться электронной медицинской картой (ЭМК) по сравнению с прошлым годом. Сейчас это один из самых востребованных сервисов столичной системы здравоохранения, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, с помощью ЭМК более 3,5 лет москвичи имеют доступ к сведениям о здоровье в любое время и в любом месте. С 2020 года жители обратились к своим электронным медкартам уже свыше 470 миллионов раз, из них более 215 миллионов – с начала 2023 года, отметила она.

На данный момент в ЭМК доступны результаты КТ, МРТ, УЗИ и флюорографии, москвичи также могут посмотреть снимки, протоколы осмотров врачей, ознакомиться с результатами тестов на коронавирус и многое другое. Кроме того, жители сами могут добавлять и скачивать медицинские документы, а также вносить информацию о личном и семейном анамнезе.

Ранее сообщалось, что сотрудники центров амбулаторной онкологической помощи осуществили свыше 125 тысяч дистанционных консультаций с пациентами.

Благодаря сервису люди могут не посещать больницы, что экономит время как пациентов, так и врачей. Освобождаются часы и для очных приемов для тех, кому это необходимо.

Сервисом электронных медкарт за 3 года воспользовались более 300 млн раз – Собянин