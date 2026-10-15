XDA: синий цвет для экрана критической ошибки Windows выбрал один из разработчиков

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Знаменитый синий экран критической ошибки Windows получил свой цвет благодаря личному выбору программиста Джона Верта, а не техническим требованиям или решению дизайнеров Microsoft. Об этом сообщает издание XDA.

В начале 90-х Верт работал над операционной системой Windows NT 3.1, выпущенной в 1993 году. Ему поручили создать экран, который система показывала бы при критическом сбое. Разработчик остановился на белом тексте на синем фоне, поскольку именно такое оформление использовала программа, в которой он писал код. Таким образом, привычное для Верта сочетание цветов стало основой одного из самых узнаваемых элементов Windows.

Со временем "синий экран смерти" (Blue Screen of Death, BSoD) сохранился в последующих версиях операционной системы, хотя его внешний вид менялся. Например, в Windows 8 на экране появился крупный грустный смайлик, а позднее разработчики добавили QR-код, с помощью которого пользователи могли перейти к сведениям о возникшей ошибке.

Несмотря на изменения оформления, синий экран продолжил ассоциироваться с критическими сбоями Windows. Как отмечает XDA, история его появления оказалась связана не с особым техническим замыслом, а с рабочими привычками одного разработчика.

Ранее Microsoft продлила поддержку операционной системы Windows 10 до октября 2027 года. Для получения обновлений нужно зайти под своей учетной записью Microsoft. Доступ можно оплатить при помощи 1 тысячи бонусных баллов или 30 долларов. Корпорация прекратила поддержку Windows 10 в октябре 2025 года.