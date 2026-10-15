Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 16:10

Общество

В школах и колледжах Москвы началась акция ко Дню отца

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В московских школах и колледжах стартовала акция, приуроченная ко Дню отца, который в этом году отметят 18 октября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

В рамках инициативы школьники и студенты смогут оформить около 800 тысяч открыток и написать на них поздравления и слова благодарности своим отцам.

Участие в акции принимают все школы и колледжи, подведомственные департаменту. Ребятам раздадут открытки, которые можно украсить самостоятельно и дополнить собственными пожеланиями.

Акция продлится до 16 октября включительно. День отца в России ежегодно отмечают в третье воскресенье октября.

Ранее сообщалось, что в Москве ко Дню отца подготовили семейные мероприятия в музеях и культурных учреждениях. В Дарвиновском музее запланировали спортивные состязания, квесты, мастер-классы по изготовлению подарков, игры на старых игровых консолях и занятия о жизни животных.

Музей космонавтики включил в программу показ документальных фильмов об Алексее Леонове и советско-американском проекте "Союз" – "Аполлон". В Московском музее современного искусства посетители смогут встретиться с художником Мишей Никатиным и обсудить его работы и представления о современном отцовстве.

Участие в мероприятиях бесплатное, но для входа в музеи потребуется билет. Предварительная регистрация не нужна.

Читайте также


обществогород

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика