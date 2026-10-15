В школах и колледжах Москвы началась акция ко Дню отца

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В московских школах и колледжах стартовала акция, приуроченная ко Дню отца, который в этом году отметят 18 октября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

В рамках инициативы школьники и студенты смогут оформить около 800 тысяч открыток и написать на них поздравления и слова благодарности своим отцам.

Участие в акции принимают все школы и колледжи, подведомственные департаменту. Ребятам раздадут открытки, которые можно украсить самостоятельно и дополнить собственными пожеланиями.

Акция продлится до 16 октября включительно. День отца в России ежегодно отмечают в третье воскресенье октября.

Ранее сообщалось, что в Москве ко Дню отца подготовили семейные мероприятия в музеях и культурных учреждениях. В Дарвиновском музее запланировали спортивные состязания, квесты, мастер-классы по изготовлению подарков, игры на старых игровых консолях и занятия о жизни животных.

Музей космонавтики включил в программу показ документальных фильмов об Алексее Леонове и советско-американском проекте "Союз" – "Аполлон". В Московском музее современного искусства посетители смогут встретиться с художником Мишей Никатиным и обсудить его работы и представления о современном отцовстве.

Участие в мероприятиях бесплатное, но для входа в музеи потребуется билет. Предварительная регистрация не нужна.