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15 октября, 16:31

Происшествия

Наркопритон ликвидирован в столичном районе Коптево

Фото: MAX/"Петровка, 38"

Полицейские в Москве ликвидировали наркопритон в районе Коптево. Об этом сообщается в канале столичного управления МВД РФ в MAX.

По данным ведомства, 37-летняя ранее судимая жительница систематически сдавала свою квартиру на Большой Академической улице наркозависимым для употребления запрещенных веществ.

При досмотре у нее обнаружили сверток и два зип-пакета с производным N-метилэфедрона общей массой 2,49 грамма. В самой квартире изъяли шприц, колбы и мундштук со следами нагара. Все изъятое направлено на экспертизу.

Возбуждены уголовные дела по статьям 232 и 228 УК РФ ("Организация либо содержание притонов" и "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств"). Женщину отправили под подписку о невыезде.

Ранее полицейские при содействии сотрудников ГКУ "Московская безопасность" выявили подозреваемого в распространении наркотиков и квартиру, использовавшуюся для употребления запрещенных веществ, в районах Выхино-Жулебино и Теплый Стан. По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

В Выхине-Жулебине у мужчины нашли 14 свертков с веществом, которое исследование идентифицировало как мефедрон. В Теплом Стане в одной из квартир обнаружили и изъяли приспособления для изготовления и употребления наркотиков.

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