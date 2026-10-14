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14 октября, 13:00

Безопасность

"Мосбезопасность" помогла выявить закладчика и наркопритон в двух районах столицы

Фото: MAX/"ГКУ "Московская безопасность"

Полицейские при содействии сотрудников ГКУ "Московская безопасность" выявили подозреваемого в распространении наркотиков и квартиру, использовавшуюся для употребления запрещенных веществ, в районах Выхино-Жулебино и Теплый Стан. По обоим фактам возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе организации.

В Выхино-Жулебине сотрудник городской службы во время обхода заметил мужчину, который прятал небольшие свертки в укромных местах во дворе жилого дома. Он сообщил об этом в полицию.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов обнаружили у мужчины 14 свертков с веществом, которое исследование идентифицировало как мефедрон. Подозреваемого задержали, уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Другой случай выявили на улице Теплый Стан. Сотрудники "Московской безопасности" вместе с полицейскими проверили информацию о возможной организации наркопритона в жилом доме. В одной из квартир обнаружили и изъяли приспособления для изготовления и употребления наркотиков.

В отношении владельца жилья возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ об организации или содержании притона для потребления наркотических средств.

В "Московской безопасности" отметили, что сотрудники учреждения регулярно взаимодействуют с правоохранительными органами и жителями столицы, передавая сведения о возможных правонарушениях. Среди приоритетных направлений этой работы – профилактика незаконного оборота наркотиков и выявление подозрительной активности в жилых районах.

Ранее в ТиНАО росгвардейцы задержали 47-летнего уроженца Свердловской области с наркотиками. Во время патрулирования на проспекте Славского они заметили мужчину в лесном массиве, который в беседе сам признался, что в его рюкзаке лежит сверток с неизвестным содержимым.

Экспертиза показала, что это N-метилэфедрон общей массой 395,65 грамма. Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.

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