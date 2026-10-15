Дубы и ели высадили в нацпарке "Лосиный остров"

Фото: телеграм-канал "Нацпарк "Лосиный остров"

Дубы и ели появились в подмосковной части национального парка "Лосиный остров". Они заняли участок в 1,24 гектара, сообщила пресс-служба парка.

"В "Лосином острове" идут осенние мероприятия по лесовосстановлению. Всего будет высажено 73 тысячи 394 дерева на площади 22,48 гектара", – указано в сообщении.

В настоящее время специалисты нацпарка совместно с ГАУ МО "Мособлес" высаживают ели на площади 21 гектар в Алексеевском и Мытищинском лесопарках.

Ранее сообщалось, что на территории московской части нацпарка "Лосиный остров" обитают 2 635 видов животных. В числе выявленных обитателей – 80 видов птиц, 32 вида млекопитающих, девять видов рыб, шесть видов амфибий, четыре вида рептилий и более 2 500 видов насекомых.

Московская часть "Лосиного острова" занимает около 3,3 тысячи гектаров, что равно примерно четверти всей территории национального парка.

