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15 октября, 16:26

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РЕН ТВ: бык напал на работника мясокомбината в Новосибирской области

Бык напал на работника мясокомбината в Новосибирской области – СМИ

Фото: 123RF.com/digicomphoto

Бык напал на сотрудника мясокомбината в Новосибирской области. В результате мужчина получил тяжелые травмы грудной клетки, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел на предприятии в Черепановском районе, когда 55-летний работник загонял скот на весы. Бык внезапно ударил его головой в грудь, после чего мужчина упал на землю. Тогда животное продолжило его бить. Пострадавший решил бросить быку горсть земли в глаза, а затем смог выбраться из загона.

Мужчину доставили в больницу. Врачи диагностировали множественные переломы ребер и ушибы легких.

Ранее бык покалечил трех человек в китайском городе Чанша. Как рассказали очевидцы, разъяренное животное сбежало от мясника на оптовом рынке, промчалось по улице и врезалось в двух мужчин, которые переходили дорогу.

Затем бык побежал дальше по улице и напал на еще одного прохожего. Люди прятались от животного в киосках уличных торговцев. Прибывшие сотрудники ликвидировали быка.

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