В Москве зажгут розовую подсветку ко Всемирному дню борьбы с онкологией молочной железы

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Останкинскую телебашню, Крымский мост, "дома-книжки" и другие здания на Новом Арбате 15 октября 2026 года украсит розовая подсветка, рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Заммэра объяснила, что таким образом столица поддержит информационную кампанию ко Всемирному дню борьбы с раком молочной железы. Эту акцию город проводит ежегодно.

Кроме того, в столице работает проект "Химия была, но мы расстались", в рамках которого пациентам с онкологическими заболеваниями оказывают психологическую поддержку, рассказала его руководитель Светлана Полякова.

О возможностях московской медицины, по ее словам, рассказывают сами женщины – героини проекта, которым врачи городских больниц спасли жизнь.

"За этим стоит важный принцип современной медицины – видеть в пациенте прежде всего человека", – отметила Полякова.

Некоторые участницы проекта признаются, что раньше связывали лечение рака только с операцией и даже не представляли, сколько возможностей существует сегодня. Даже на поздних стадиях есть разные схемы помощи, которые подбирают с учетом особенностей заболевания.

Женщины вспоминают не только о лечении, но и об отношении врачей: как медики находили время выслушать пациента, ответить на вопросы и подобрать нужные слова.

По словам руководителя проекта, в такой ситуации женщине важно понимать, что для ее здоровья делают максимум возможного, и одновременно чувствовать, что рядом есть неравнодушные люди.

Ранее Ракова сообщила, что доля случаев рака молочной железы, которые выявляют в Москве на первой и второй стадиях, составила 79,5%. Это на 6% больше по сравнению с 2019 годом, когда в столице начал действовать новый стандарт онкологической помощи. Увеличение показателя ранней диагностики объясняется работой врачей-онкологов и ответственным отношением женщин к своему здоровью.

В рамках программы "Московский чекап" доступны проверка индивидуальных рисков и рекомендации, а комплексное обследование проводится в 20 центрах женского здоровья.

