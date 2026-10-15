В Бурятии начали обсуждать съемки фильма о юности Чингисхана со Стивеном Сигалом

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В Бурятии обсуждают возможность экранизации романа о юности Чингисхана с участием американского актера и режиссера Стивена Сигала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра туризма региона Алдара Доржиева.

Основой для картины может стать произведение бурятского писателя Алексея Гатапова "Тэмуджин". По словам Доржиева, Сигал пообещал изучить книгу, после чего началось обсуждение кинопроекта.

Министр уточнил, что пока рано говорить о конкретных планах, однако в перспективе история может превратиться в сериал в духе "Игры престолов".

Доржиев также отметил, что Сигал считает Байкальский регион местом, откуда происходят его предки. По словам чиновника, актер интересуется восточной культурой и отражает это увлечение как в своих фильмах, так и в образе жизни.

Ранее Владимир Путин назвал Сигала другом России и "лучшим посланцем мира". Это заявление прозвучало на пленарной сессии Восточного экономического форума, где артист присутствовал в зале и был встречен аплодисментами.

Сигал, в свою очередь, называл Путина величайшим мировым лидером. Выступая на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые", актер заявил, что жители России верят в моральные устои и этические нормы. Он также отметил, что в стране сосуществуют христианство, ислам и другие религии, а главным условием назвал уважение к границам других людей.