Власти объяснили двойки за "пробное ЕГЭ" почти у всего класса в калужском Обнинске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Почти весь класс школы № 9 в Обнинске Калужской области получил двойки за контрольную работу по русскому языку, а не за пробное ЕГЭ, сообщили в управлении образования города.

Ранее телеграм-канал Mash написал, что одиннадцатиклассники школы в Обнинске якобы поставили антирекорд на пробном экзамене, сдав его всем классом на двойки.

В управлении уточнили, что контрольная прошла 9 сентября. Педагог подготовил задания, чтобы показать всю важность серьезной подготовки к ЕГЭ. Двойки получили 29 человек из 32 учащихся. Оценки уже исправлены, а школьники, как отметили в управлении, сделали правильные выводы и активно готовятся к экзаменам.

За учителя и учеников вступился также глава Обнинска Стефан Перевалов, опубликовавший обращение в своем канале в МАХ.

"Ребята действительно сдали неудачно. Только не ЕГЭ, а контрольную работу", – пояснил мэр.

Перевалов добавил, что Обнинск традиционно показывает одни из лучших результатов ЕГЭ в стране, а среди атомных городов – лучшие. Старшеклассников он призвал не подвести своего учителя.

Ранее сообщалось, что в 2027 году количество заданий ЕГЭ изменится по двум предметам. В обновленных контрольно-измерительных материалах по истории заданий станет 22 вместо 21, а максимально возможный первичный балл увеличится с 42 до 43. Кроме того, по профильному уровню математики число заданий возрастет с 19 до 20, а максимальный первичный балл за экзамен – с 32 до 33.

