Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 15:56

Регионы

Власти объяснили двойки за "пробное ЕГЭ" почти у всего класса в калужском Обнинске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Почти весь класс школы № 9 в Обнинске Калужской области получил двойки за контрольную работу по русскому языку, а не за пробное ЕГЭ, сообщили в управлении образования города.

Ранее телеграм-канал Mash написал, что одиннадцатиклассники школы в Обнинске якобы поставили антирекорд на пробном экзамене, сдав его всем классом на двойки.

В управлении уточнили, что контрольная прошла 9 сентября. Педагог подготовил задания, чтобы показать всю важность серьезной подготовки к ЕГЭ. Двойки получили 29 человек из 32 учащихся. Оценки уже исправлены, а школьники, как отметили в управлении, сделали правильные выводы и активно готовятся к экзаменам.

За учителя и учеников вступился также глава Обнинска Стефан Перевалов, опубликовавший обращение в своем канале в МАХ.

"Ребята действительно сдали неудачно. Только не ЕГЭ, а контрольную работу", – пояснил мэр.

Перевалов добавил, что Обнинск традиционно показывает одни из лучших результатов ЕГЭ в стране, а среди атомных городов – лучшие. Старшеклассников он призвал не подвести своего учителя.

Ранее сообщалось, что в 2027 году количество заданий ЕГЭ изменится по двум предметам. В обновленных контрольно-измерительных материалах по истории заданий станет 22 вместо 21, а максимально возможный первичный балл увеличится с 42 до 43. Кроме того, по профильному уровню математики число заданий возрастет с 19 до 20, а максимальный первичный балл за экзамен – с 32 до 33.

Читайте также


образованиерегионы

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика