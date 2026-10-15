Neurology: инсульты у людей в возрасте 20–54 лет выросли на 83%

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Частота впервые перенесенных инсультов среди людей в возрасте от 20 до 54 лет увеличилась примерно на 83% почти за три десятилетия. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование в журнале Neurology.

Наблюдения велись в регионе Большого Цинциннати и в северной части Кентукки. Авторы изучили случаи, зарегистрированные с июля 1993 года по июнь 1994-го, а затем в 1999, 2005, 2010, 2015 и 2020 годах.

"Хотя инсульт традиционно считался заболеванием пожилых людей, наши результаты показывают, что он становится все более распространенным среди молодых взрослых", – отметила автор исследования, врач – специалист по сосудистой неврологии Университета Цинциннати Эмили Фишер.

Границы понятия "молодые" в этой работе конкретные – от 20 до 54 лет. Основной прирост дали ишемические инсульты, при которых кровоснабжение участка мозга нарушается из-за закупорки сосуда. Их частота поднялась с 23,8 до 47,3 случая на 100 тысяч человеко-лет – почти вдвое.

Среди жителей от 55 лет и старше заболеваемость за тот же период, наоборот, снизилась – примерно с 619 до 453 случаев на 100 тысяч человеко-лет. При этом абсолютный показатель у старшей группы оставался значительно выше, чем у людей 20–54 лет.

Авторы не установили, какие именно изменения объясняют расхождение. По их мнению, профилактику и факторы риска нужно изучать отдельно для разных возрастов, а не считать улучшение общей картины одинаковым для всех.

У пациентов с инсультом со временем чаще встречались повышенное артериальное давление, диабет и фибрилляция предсердий. Давление и диабет тоже относятся к известным факторам риска. Однако более частое сочетание заболеваний и объяснение им роста инсультов – разные исследовательские задачи.



Одно из самых заметных изменений касается документированного употребления психоактивных веществ: среди пациентов с инсультом показатель вырос с 4,6% в 1993–1994 годах до 40,2% в 2020-м. Значительная часть прироста связана с записями об употреблении марихуаны. Но 40,2% не означают, что вещества стали причиной такой доли инсультов.

Параллельно с ростом заболеваемости исследователи обнаружили снижение летальности в первые 30 дней после инсульта. После учета возраста, расы и пола доля умерших в течение месяца уменьшилась с 11,7 до 9,4% – разница 2,3 процентного пункта. Это показатель исхода среди тех, у кого инсульт уже произошел, а не частота смертей во всем населении.

Выживание в первые 30 дней не означает полного восстановления: инсульт может оставлять нарушения движений, речи, памяти и других функций.

"Наши результаты подчеркивают важность выявления факторов риска инсульта и работы с ними уже в раннем взрослом возрасте. Необходимы дополнительные исследования, чтобы лучше понять, что вызывает эти тенденции и как их можно обратить вспять", – заявила Фишер.

Ранее сообщалось, что московские пациенты, которые перенесли инфаркт и инсульт, теперь получают первый запас льготных препаратов уже при выписке из стационара. Это позволяет сразу начать необходимое лечение и повышает вероятность того, что человек будет соблюдать назначенную терапию. Кроме того, информация о выписке автоматически передается в поликлинику.