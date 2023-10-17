Собянин сообщил о росте производства лекарств в Москве почти на 50%

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Производство лекарственных препаратов в столице увеличилось на 47,6% за восемь месяцев текущего года. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

Как отметил градоначальник, с начала года по август заказчики получили препаратов более чем на 157 миллиардов рублей.

"В столице больше 200 предприятий, выпускающих лекарственные средства и медицинские изделия. Они производят противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы, средства для лечения нервной системы, вакцины и многое другое", – говорится в его публикации.

Собянин обратил внимание, что Москва обеспечивает необходимые меры поддержки компаниям в данной отрасли. Так, например, заключаются определенные договоренности в рамках офсетных контрактов. На данный момент у города девять таких соглашений.

Мэр столицы сообщил, что с компанией "Биокад" заключен договор на поставку лекарств для пациентов с онкологией, а с "Р-Опра" – на поставку препаратов для лечения эндокринных и кардиологических заболеваний.

Всего в Москве существует свыше 20 мер поддержки, в том числе субсидии и целевые займы, резюмировал градоначальник.

Ранее Собянин рассказал, что в Москве создадут сеть из шести флагманских центров экстренной медицинской помощи в рамках реализации программы "Столичное здравоохранение". Расходы бюджета по программе составят 593,2 миллиарда рублей, с учетом средств ОМС – 1 015,6 миллиарда рублей.

Каждый флагманский центр сети станет полноценной больницей с приемным и диагностическим отделениями, а также операционными и реанимационными залами с современным оборудованием.



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