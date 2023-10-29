Комплекс онкобольницы №62 поможет вывести профильную помощь на новый уровень – Собянин

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Через несколько лет городская клиническая онкологическая больница №62 получит повременный комплекс зданий. Об этом сообщил Сергей Собянин на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил Собянин, новый комплекс зданий для Московской онкологической больницы №62 позволит вывести оказание профильной помощи на новый качественный уровень.



По словам мэра, площадь нового медицинского центра превысит 60 тысяч квадратных метров. Собянин отметил, что амбулаторно-стационарный корпус больницы будет соединен с операционно-реанимационным блоком двумя переходами. В нем будет расположено 18 операционных, благодаря чему за одну смену специалисты смогут центра принять до 1200 пациентов.

Территория рядом с корпусами уже благоустроена. Тут появились подъездные пути, парковые зоны и прогулочные дорожки.

Мэр Москвы напомнил, что Московская городская онкологическая больница №62 – это одна из ведущих клиник столицы, специалисты которой обладают уникальным опытом в лечении злокачественных новообразований. В 2021-2022 годах здесь провели около 19 тысяч операций.

Ранее Собянин рассказал, как формируется новый медицинский каркас Москвы. Он отметил, что в столице усовершенствовали всю систему онкологической помощи – теперь ее полный цикл москвичи получают на базе пяти современных онкоцентров, а не в разрозненных отделениях, как было раньше.