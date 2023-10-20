Сергей Собянин рассказал, как формируется новый медицинский каркас Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин рассказал о создании медицины будущего в столице. Об этом мэр Москвы написал в своем телеграм-канале.

Градоначальник заявил, что для каждодневного улучшения качества лечения в столице системно модернизируется здравоохранение.

"Формируем новый медицинский каркас на базе крупных многопрофильных клиник. Изменили принцип оказания медицинской помощи, внедрили единые алгоритмы и стандарты. Эффективность лечения значительно выросла", – написал он.

Собянин подчеркнул, что в столице усовершенствовали всю систему онкологической помощи – теперь ее полный цикл москвичи получают на базе пяти современных онкоцентров, а не в разрозненных отделениях, как было раньше.

Мэр Москвы напомнил, что в 2013 году в столице запустили "сосудистую сеть". Паллиативную помощь в Москве вывели на совершенно новый уровень, а сейчас в городе завершается модернизация инфекционной службы.

Приоритетом для Москвы является и качество детской медицинской помощи, отметил Собянин. Так, в столице была расширена программа скрининга новорожденных и его спектр.

По словам Собянина, за 5 лет было обновлено 40% медицинской инфраструктуры города – были капитально отремонтированы более 40 корпусов больниц и построены несколько крупных медцентров и комплексов. Сейчас ведутся работы над многопрофильным лечебным комплексом детской ГКБ святого Владимира, лучевым корпусом ММКЦ "Коммунарка" и лечебно-диагностическим комплексом МГОБ № 62 в Сколково.

Собянин пообещал, что всего, с учетом построенного, будет возведен 1 миллион квадратных метров новых медобъектов и столько же будет отремонтировано.

Ранее мэр рассказал, что в Москве создадут сеть из шести флагманских центров экстренной медицинской помощи в рамках реализации программы "Столичное здравоохранение". Расходы бюджета по программе составят 593,2 миллиарда рублей, с учетом средств ОМС – 1 015,6 миллиарда рублей.

Каждый флагманский центр сети станет полноценной больницей с приемным и диагностическим отделениями, а также операционными и реанимационными залами с современным оборудованием.

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