Мэр рассказал о новом стандарте паллиативной помощи в Москве

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В Москве с особым вниманием подошли к разработке и внедрению нового стандарта паллиативной помощи, в которой ежегодно нуждаются порядка 100 тысяч пациентов, сообщил Сергей Собянин.

"Город стремится оказать им и их родным всю необходимую помощь и поддержку – и с точки зрения медицины, и в обеспечении максимального психологического комфорта самого пациента, а также его близких и родных. Отдельная важная задача – поддержание способности больного к самообслуживанию на максимально долгий срок", – заявил мэр.

По его словам, Москва в первую очередь модернизирует материально-техническую базу паллиативной службы. В настоящее время на улице Двинцев реконструируется второй корпус Центра паллиативной помощи "Савеловский".

В целом же за последние три года в столице полностью перестроили семь корпусов паллиативной службы. В 2021 году открыли главный корпус ЦПП "Савеловский" на улице Двинцев. В 2022 году открыли новое учреждение Дом сестринского ухода "Люблино" на улице Шкулева, паллиативный корпус ГКБ имени Боткина и корпус ЦПП на улице Академика Миллионщикова.

В 2023 году ввели второй Дом сестринского ухода "Даниловский" в 1-м Щипковском переулке, паллиативный корпус Морозовской ДГКБ и филиал ЦПП "Первый московский детский хоспис" на улице Богатырский Мост.

Собянин подчеркнул, что в новых корпусах паллиативной службы домашний комфорт и уют сочетаются с высококачественной медицинской помощью и постоянной психологической поддержкой. Больничные корпуса оснащены высококлассным диагностическим оборудованием, что позволяет не переводить пациентов в другие учреждения.

Получать паллиативную помощь можно также амбулаторно либо на дому. Благодаря современным технологиям можно проводить большинство процедур в привычной обстановке с помощью родственников или волонтеров. Врачи и медсестры Центра регулярно посещают пациентов, контролируют их состояние, назначают терапию и выписывают рецепты.

Кроме того, Центр паллиативной помощи обучает родственников работе с медицинским оборудованием, и потому все больше пациентов не задерживаются в стационарах, а возвращаются в домашние стены под наблюдение выездной службы.

Также в городе круглосуточно дежурят выездные бригады Центра для оказания неотложной помощи при остром болевом синдроме как у взрослых пациентов, так и у детей.

Еще одно важное направление работы Центра – взаимодействие с некоммерческими и благотворительными организациями, прежде всего, с благотворительным фондом помощи хосписам "Вера". Координаторы и волонтеры фонда поддерживают пациентов, помогают одеваться, гуляют с ними, организуют праздники, устраивают фотосессии.

"Город делает все, чтобы паллиативные пациенты и их близкие могли жить максимально полноценной жизнью без боли, страха и одиночества", – заключил Собянин.

Ранее в столице открыли реконструированный паллиативный корпус Морозовской больницы. В реконструированном корпусе организовали комфортные условия для оказания паллиативной медицинской помощи детям до 18 лет со злокачественными новообразованиями.



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