Лучевой корпус московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" готов на 50%

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Лучевой корпус на 50 коек московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" готов наполовину. Об этом рассказал руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов на пресс-подходе в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).

"На финише – устройство фасадов, идет внутренняя отделка помещений, работы по благоустройству. Лучевой корпус на 50 коек станет 10-м корпусом московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка", построенным с 2017 года. Таким образом, в новой истории России с "нуля" будет реализован проект уникального медицинского кластера, задающего новые стандарты строительства и оснащения объектов здравоохранения в стране", – сказал Загрутдинов.

Он отметил, что в корпусе будет шесть этажей. В здании разместят современное оборудование, которое позволит определить природу опухолевой клетки. Врачи смогут подобрать нужную терапию, воспринимающую злокачественное новообразование как мишень, не затрагивая здоровые клетки.

По словам Загрутдинова, в корпусе создадут отделения радиотерапии, внутриполостной терапии, дневной стационар для радиотерапевтического лечения, радиологический блок, блоки томометрии, радионуклидного обеспечения, радиологических исследований, административно-хозяйственные помещения. Там же откроют лабораторию радиоизотопной диагностики. Благодаря однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) будет доступно проведение своевременной диагностики онкозаболеваний на начальной стадии.

Глава департамента уточнил, что открытие корпуса лучевой терапии станет важным шагом в развитии онкологической службы. 3D и 4D лучевые терапии позволят точечно воздействовать на клетки опухоли.

"Сегодня в Москве одновременно возводится около двух десятков объектов здравоохранения, проектирование которых также ведется с применением ТИМ. Строительство крупных медицинских объектов в Москве переводится в цифру, при этом "умные" решения применяются на всех этапах жизненного цикла зданий – от проектирования и строительства до эксплуатации", – сказал Загрутдинов.

Он отметил новый лечебно-диагностический комплекс ИКБ № 1, флагманский центр ГКБ № 15 имени О. М. Филатова и объекты медкластера "Сколково", ставшего пилотной площадкой для цифровых решений.

В июле Сергей Собянин рассказал о медицинском центре, построенном в Коммунарке. По его словам, это не просто больница, а настоящий медицинский город, по масштабам и качеству не уступающий лучшим медицинским центрам мира.

Градоначальник рассказал, что в 2023 году были достроены практически все корпуса медицинского центра, осталось достроить лучевую терапию для онкозаболеваний. Мэр добавил, что лучевой центр могут сдать уже в конце 2023 года – начале 2024 года.



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