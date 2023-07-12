Собянин: медицинский центр в Коммунарке является комплексом мирового уровня

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин рассказал о медицинском центре, построенном в Коммунарке. На своем персональном сайте он подчеркнул, что речь идет о комплексе мирового уровня.

По его словам, это не просто больница, а настоящий медицинский город, по масштабам и качеству не уступающий лучшим медицинским центрам мира.

"Запроектировали уже не советскую больницу, а больницу завтрашнего дня с современными технологиями, с хорошей логистикой, удобную для пациентов и врачей", – отметил он.

Собянин подчеркнул, что во время пандемии коронавируса Коммунарка стала известным центром по борьбе с инфекцией на всю страну и на весь мир.

По его словам, в 2023 году были достроены практически все корпуса медицинского центра, осталось достроить лучевую терапию для онкозаболеваний.

"3D-лучевка, 4D – это самые современные технологии, которые есть на сегодняшний день в мире. Этой больнице мы еще придали статус одного из онкологических центров Москвы, одного из пяти. Не означает, что она занимается одной онкологией, но один из профилей ее – сложнейшие истории, связанные с онкологией: диагностика, лечение, профилактика – для этого все есть. Осталось построить лучевой центр. Я думаю, что мы в конце этого года – в начале следующего сдадим", – подчеркнул Собянин.

Строительство больницы в Коммунарке начали буквально в чистом поле в 2017 году, а в конце 2019-го уже завершили первую очередь. До конца текущего года введут финальный объект – корпус лучевой терапии на 50 коек.

В настоящее время в составе ММКЦ работает также современный перинатальный центр с детским корпусом на 180 коек. Там есть почти все, что нужно для лечения детей, в том числе отделения хирургии, реанимации, ультразвуковой и лучевой диагностики, патологии и реанимации новорожденных.

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