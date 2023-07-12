Главврач ГКБ имени Ворохобова рассказал о работе перинатального центра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Перинатальный центр городской клинической больницы (ГКБ) № 67 имени Ворохобова является крупнейшим в России в данном классе медицинским учреждением как по площади, так и по предоставляемым гражданам услугам. Об этом Москве 24 рассказал главный врач больницы Андрей Шкода.

По его словам, центр ведет свою работу в столице с мая 2022 года.

"Высокотехнологичное оснащение, использование передовых научных разработок и профессиональная команда врачей позволяют оказывать пациентам необходимую медицинскую помощь на самом высоком уровне", – отметил Шкода.

В перинатальном центре жительницам столицы оказывается полный комплекс медицинской помощи на всех этапах беременности, от проведения самих родов до послеродового периода. Специалисты медучреждения в том числе помогают пациентам с осложнениями, подчеркнул главврач.

"При этом центр специализируется на ведении осложненной беременности, когда существует угроза жизни и здоровью как для малыша, так и для будущей мамы. Возможности центра позволяют выхаживать новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела", – сказал он.

За первый год работы в стенах перинатального центра родились около 6 тысяч детей, резюмировал он.

Ранее Сергей Собянин рассказал о новых детских больницах в Москве, в том числе он говорил и о ГКБ № 67 имени Ворохобова.

По его словам, высококвалифицированные врачи центра могут выхаживать новорожденных, которые родились намного раньше срока. Например, самому маленькому пациенту было всего 22 недели и весил он 488 граммов, подчеркнул мэр Москвы.



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