Собянин открыл реконструированный паллиативный корпус Морозовской больницы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл после реконструкции паллиативный корпус Морозовской детской городской клинической больницы. Он назвал учреждение самым крупным в городе.

"И лучше всего оснащенный. Я хотел бы поблагодарить Николая Петровича (Токарева, председателя правления, президент ПАО "Транснефть". – Прим. ред.) за реконструкцию такого здания, это дорогого стоит, и очень много души было вложено во все это", – поделился мэр.

Во время осмотра корпуса Собянин поговорил с родителями пациентов, а также с персоналом. В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что трехэтажное здание паллиативного корпуса Морозовской больницы возвели еще в 1902 году. Реконструкция стартовала в январе 2022-го.

Работы профинансировали в рамках благотворительного проекта компании "Транснефть". В реконструированном корпусе организовали комфортные условия для оказания паллиативной медицинской помощи детям до 18 лет со злокачественными новообразованиями. Также учреждение ведет случаи с тяжелыми необратимыми поражениями нервной системы, генетическими и другими недугами.

Для корпуса было приобретено свыше 800 единиц медицинского оборудования: наркозно-дыхательные аппараты, мониторы пациента, дефибрилляторы, аппараты ИВЛ и многое другое. В общей сложности учреждение предполагает 40 паллиативных коек. Специалисты оборудовали две малые операционные, где начнут осуществлять малоинвазивные вмешательства без транспортировки в другие корпуса.

Кроме того, для всех лечебных мероприятий в течение одного дня открыт дневной стационар. Пациентов кладут в маломестные палаты, которые оснастили всеми условиями для комфортного пребывания ребенка с одним из родителей. Более взрослые ребята могут лечиться там самостоятельно, уточнили в пресс-службе. В палатах есть удобные кровати, душ и туалет.

На всех этажах корпуса создали комнаты приема пищи и просторные зоны отдыха. Вместе с этим в учреждении появились участки психологической поддержки.

В пресс-службе заявили, что медперсонал поможет родителям научиться навыкам ухода за паллиативными пациентами, что поможет им в дальнейшем перевести ребенка в более комфортные для него домашние условия.

Ранее стало известно, что филиал № 1 поликлиники № 69 в районе Новогиреево открылся после реконструкции. Там увеличили число кабинетов, установили новейшее медицинское оборудование, организовали безбарьерную среду и внедрили удобную навигацию.

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