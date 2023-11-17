Жителей столицы пригласили на курсы по рисованию в рамках "Московского долголетия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичей старшего поколения в рамках проекта "Московское долголетие" пригласили на курсы по рисованию. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента труда и соцзащиты.

Там уточнили, что для участников проекта открыты учебные группы по живописи, акварели, графике и другим техникам. Занятия проводят опытные педагоги. Во время обучения пенсионеры изучают приемы рисования, учатся работать со светом, тенью, пропорциями и композицией, добавили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что посещать занятия могут все, даже те, кто никогда не держал в руках кисть. Как рассказала педагог Юлия Комиссарова, курс построен от простого к сложному. Сначала она всему обучает участников, помогает им, а затем каждый вносит в работу штрихи и придает ей законченный вид.

Подать заявку на участие в курсе можно в центрах госуслуг или районных отделах долголетия, а также на сайте проекта.

Ранее сообщалось, что центры московского долголетия начали проводить тренировки по боевым искусствам для пожилых москвичей. Горожане могут выбрать бокс, карате, ушу и другие.

Все занятия направлены на поддержание не только физического, но и ментального здоровья.

"Жизнь в большом городе": "Московское долголетие"