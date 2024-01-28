Собянин: 49 новых центров московского долголетия открылись в прошлом году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице в 2023 году открыли 49 новых центров московского долголетия. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"В Серебряном университете проекта доступны девять программ профессиональной переподготовки. Старшее поколение получает профессии педагога, экскурсовода, графического дизайнера, специалиста по здоровому питанию и другие", – говорится в его публикации.

Кроме того, в прошлом году состоялось множество мероприятий, добавил мэр. Так, участники организовали Фестиваль скандинавской ходьбы, выступили на концерте в парке "Зарядье", который был приурочен Дню города, а также провели показ мод в рамках Московского урбанистического форума, напомнил Собянин.

Градоначальник обратил внимание, что с момента старта проекта "Московское долголетие" его участниками стали свыше 530 тысяч москвичей. В настоящее время в Москве работают 120 центров долголетия, где каждый может найти занятие по душе, резюмировал мэр.

Ранее москвичам старшего поколения в рамках проекта "Московское долголетие" предложили присоединиться к курсам по рисованию. Для участников проекта открыты учебные группы по живописи, акварели, графике и другим техникам.

Занятия проводят опытные педагоги. Во время обучения пенсионеры изучают приемы рисования, учатся работать со светом, тенью, пропорциями и композицией.



Участников "Московского долголетия" обучают мультипликации