Собянин: к концу года в столице будет работать 120 центров московского долголетия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

К концу года в Москве будут открыты 120 центров московского долголетия, рассказал Сергей Собянин в рамках посещения нового центра в районе Измайлово. По его словам, все они будут работать в новогодние праздники.

Градоначальник обратил внимание, что проведена масштабная работа.

"Я должен сказать, что мы до конца года введем еще 17 центров, и будет 120 их в Москве, то есть почти в каждом районе. <...> Но самое главное не в количестве этих центров и даже не в самих зданиях, а в том, что вы наполняете их своим душевным теплом, любовью", – подчеркнул он.

Собянин сделал акцент на том, что для многих москвичей такие центры стали вторым домом. Здесь участники проекта "Московское долголетие" могут выбрать интересное для себя занятие или запланировать встречи с друзьями, добавил мэр.

Новый центр в Измайлове открыт на базе бывшего ЗАГС. Там предусмотрен актовый зал, помещение с тренажерами для занятий спортом, гостиная для игр в настольный теннис, бильярд, шашки, видео- и компьютерные игры, а также медиагостиная с домашним кинотеатром. Помимо этого, в клубе открыли кулинарную студию и творческие мастерские.

Ранее москвичам старшего поколения в рамках проекта "Московское долголетие" предложили присоединиться к курсам по рисованию. Для участников проекта открыты учебные группы по живописи, акварели, графике и другим техникам.

Занятия проводят опытные педагоги. Во время обучения пенсионеры изучают приемы рисования, учатся работать со светом, тенью, пропорциями и композицией.



Зимние активности подготовили для участников проекта "Московское долголетие"