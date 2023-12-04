Акция в поддержку участников СВО стартует в центрах московского долголетия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В преддверии Нового года по инициативе участников проекта "Московское долголетие" в столице пройдет IV благотворительная акция "Поделись теплом", сообщает портал мэра и правительства столицы.

В рамках нее горожане старшего поколения будут вязать теплые вещи и писать письма для участников специальной военной операции и бойцов, находящихся на лечении и реабилитации в военных госпиталях.

Акция "Поделись теплом" пройдет уже в четвертый раз. Вновь она стартует 4 декабря и продлится до 17 декабря. Присоединиться к ней могут все желающие.

Во всех 106 центрах московского долголетия будет проходить сбор теплых вещей, в частности, носков, перчаток, шарфов, варежек, а также писем поддержки для военнослужащих, и открыток с поздравлениями с Новым годом и Рождеством.

"Связать теплые вещи можно будет непосредственно в клубах по вязанию, открытых в центрах московского долголетия. Активисты проекта приглашают присоединиться к акции всех москвичей и поделиться своим теплом с защитниками нашей Родины", – заявил глава департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

Ранее сообщалось, что более 10 тысяч писем и подарков собрали для участников спецоперации в рамках столичной акции "Поделись теплом" в преддверии Дня защитника Отечества. Участниками акции стали более 5,4 тысячи человек.

Среди них – участники "Московского долголетия", гости центров Московского долголетия и столичные жители. Сувениры жители столицы сделали самостоятельно. Всего в рамках акции отправили более 6,7 тысячи поделок и 3,3 тысячи писем.

При этом накануне Нового 2023 года участники отправили более 8,5 тысячи теплых вещей и пяти тысяч писем.



"Жизнь в большом городе": "Московское долголетие"