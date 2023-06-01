Путин заявил, что "Движение первых" отправило 1,5 млн писем бойцам в зоне СВО

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Члены "Движения первых" отправили более 1,5 миллиона писем бойцам, которые находятся в зоне проведения спецоперации. Об этом Владимир Путин рассказал в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.

Президент отметил, что члены движения чувствуют свою сопричастность к судьбе России и хотят приносить ей пользу. С помощью писем они морально поддерживают военнослужащих в зоне СВО. Путин выразил уверенность, что российские бойцы всегда ждут эти послания и хранят их как самое ценное.

"Вы уже сейчас стремитесь приносить пользу, помогать другим, чувствуете сопричастность к судьбе страны, продолжаете традиции ваших родителей, дедушек и бабушек, и это очень правильно", – отметил глава государства.

В феврале сообщалось, что свыше 10 тысяч писем и подарков собрали для участников спецоперации в рамках столичной акции "Поделись теплом". По словам замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Филиппова, участниками акции стали более 5,4 тысячи человек.