Более 10 тыс писем и подарков собрали для участников СВО в рамках акции "Поделись теплом"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Более 10 тысяч писем и подарков собрали для участников спецоперации в рамках столичной акции "Поделись теплом" в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

"Акция "Поделись теплом" становится доброй традицией: накануне Нового года участники отправили более 8,5 тысячи теплых вещей и пяти тысяч писем военнослужащим в зону СВО, а сейчас москвичи старшего поколения решили поздравить ребят с Днем защитника Отечества", – цитируют Филиппова на портале мэра и правительства Москвы.

Участниками акции стали более 5,4 тысячи человек. Среди них – участники "Московского долголетия", гости центров Московского долголетия и столичные жители. Сувениры жители столицы сделали самостоятельно. Всего в рамках акции отправили более 6,7 тысячи поделок и 3,3 тысячи писем.

Участница проекта "Московское долголетие" Нелли Айнетдинова считает, что сейчас военнослужащим необходима поддержка. Прикладывая к подарку письмо, женщина уверена, что передает вместе с ним тепло своих рук и души.

Записать видеообращение или подписать открытку для участников спецоперации также можно на фестивальных площадках "Московская Масленица". Видеообращения все желающие смогут записать на Пушкинской набережной и в Парке Горького, подписать открытки – во всех шале на площадках, где проходят мастер-классы.



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