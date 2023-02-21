Пассажиры метро Москвы смогут бесплатно отправить открытки по РФ в честь 23 февраля

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Пассажиры Московского метрополитена смогут бесплатно отправить открытки по России в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В преддверии праздника на стойках "Живое общение" разместили специальные ящики.

"Пассажиры Московского метрополитена могут получить бесплатно открытку и там же отправить ее своим близким", – приводят слова Ликсутова в телеграм-канале столичного Дептранса.

Акция продлится с 21 по 26 февраля.

Ранее сообщалось, что посетители фестивальных площадок "Московская Масленица" смогут записать видеообращение или подписать открытку для участников спецоперации на Украине. Видеообращения все желающие смогут записать на Пушкинской набережной и в Парке Горького, подписать открытки – во всех шале на площадках, где проходят мастер-классы.



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