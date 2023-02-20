Синоптик предупредил москвичей о сильном похолодании к 23 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ближайшие несколько дней в Москву придет похолодание. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

"Нас ждет холодная трехдневка. Повышение температуры начнется только в пятницу днем", – сообщил Шувалов.

До 25 февраля температура воздуха в городе днем зафиксируется на отметке до 10 градусов мороза, ночью может опуститься до 19 градусов ниже нуля. Также в столице ожидается снег.

В среду и четверг, 22 и 23 февраля, температура воздуха в Москве опустится на 6–7 градусов ниже климатической нормы конца месяца. При этом рекордных показателей синоптик призвал не ждать.

В течение недели не ожидается сильного ветра. Погода будет солнечной, но морозной.

20 февраля высота сугробов в Москве достигла максимума с начала зимы и составила 38 сантиметров. Показатель зафиксировала метеостанция на ВДНХ. При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд не исключил, что другие метеостанции могли зафиксировать еще большую высоту сугробов.



"Цифра дня": 38 см

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