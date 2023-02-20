Столичные службы ликвидируют последствия сильного снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Специалисты городских служб продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

В ведомстве напомнили, что в выходные прирост снега составил 10 сантиметров. В понедельник, 20 февраля, в городе выпадет еще до сантиметра снега.

В городе идут работы по очистке дворовых территорий. Под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, а также соцобъектам.

Ранним утром специалисты провели механизированное прометание дорог и тротуаров с противогололедной обработкой. Днем ведется очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.

Места проведения работ огородили лентами и специальными заграждениями. Пешеходов просят быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения.

Ранее Гидрометцентр России рассказал, что в понедельник, 20 февраля, в Москве ожидается облачная погода с небольшим снегом. В столице температура воздуха днем будет колебаться от -3 до -5 градусов, в Подмосковье – в пределах от -2 до -7 градусов.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что среда, 22 февраля, окажется самым холодным днем предстоящей недели. В этот день столбики термометров опустятся ночью до -18 градусов. По словам метеоролога, прошедшие дни февраля в центральных областях Европейской России отличились теплой погодой.



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