Жителей Москвы предупредили об облачной погоде с небольшим снегом

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 20 февраля, в Москве ожидается облачная погода с небольшим снегом. Об этом информирует Гидрометцентр России.

В столице температура воздуха днем будет колебаться от -3 до -5 градусов, в Подмосковье – в пределах от -2 до -7 градусов.

На дорогах прогнозируется гололедица. Восточный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 733 миллиметра ртутного столба.

Ранее москвичей предупредили о наступлении морозной погоды на предстоящей неделе. По данным синоптиков, с севера будет дуть холодный ветер. Из акватории Северного Ледовитого океана холодный воздух поступит на Русскую равнину.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также предупредил, что в День защитника Отечества, 23 февраля, жителей и гостей Москвы ожидает морозная и суровая погода. Так, температура 23 и 24 февраля ночью будет -11...-16 градусов, а днем – около -5...-7 градусов, что ниже нормы примерно на 4 градуса.

Синоптики прогнозируют резкую перемену погоды на следующей неделе в Москве

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