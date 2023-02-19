Около 4 мм осадков выпало в Москве за сутки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 4 миллиметров осадков выпало в Москве за сутки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Москва за сутки 19 февраля получила 4 миллиметров осадков (ВДНХ), на других метеостанциях от 3 миллиметров в Тушино до 5 миллиметров на Балчуге", – отметил синоптик.

Леус уточнил, что в течение ночи продолжится небольшой снег. Он также сообщил, что 20 февраля после 09:00 можно будет узнать, как небольшой снегопад скажется на высоте сугробов.

Ранее москвичей предупредили о наступлении морозной погоды на следующей неделе.

С севера будет дуть холодный ветер. Из акватории Северного Ледовитого океана холодный воздух поступит на Русскую равнину.



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