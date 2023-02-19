Москвичей предупредили о сильном ветре в столице до конца дня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей Москвы предупредили о сильном ветре, который будет сохраняться в городе до конца воскресенья, 19 февраля, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"До конца дня временами сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – указано в публикации.

Городские службы Москвы сейчас работают в режиме повышенной готовности в связи со снегопадами. В частности, в столице подметают проезжую часть и тротуары, проводят противогололедную обработку. От снега также очищают дворовые территории и парковочные мечта.

В комплексе городкого хозяйства уточнили, что под особым контролем находятся пешеходные зоны и тротуары, а также подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, социальным объектам.

В Гидрометцентре России ранее сообщили, что 19 февраля в Москве ожидаются облачная погода, снег и гололедица на дорогах. Температура воздуха будет держаться на уровне минус 3 – минус 5 градусов.

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