Высота сугробов в Москве впервые с начала зимы превысит 40 сантиметров

Фото: Москва 24/Александр Авилов

К утру понедельника, 20 февраля, в столице высота сугробов впервые за всю зиму достигнет 40 сантиметров из-за длительного снегопада на выходных. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В прошедший вторник, 14 февраля, высота снежного покрова в Москве достигла отметки в 35 сантиметров. Это стало максимальным значением с начала зимы.

"Для каждого периода есть свои рекорды. С течением зимнего периода высота снега увеличивается, и максимальная высота приходится на вторую половину февраля и первую неделю марта", – объяснил Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов уже предупреждал, что в выходные Москву накроют снегопады, которые будут сопровождаться сильным ветром и метелью. При этом, по словам синоптика, температура воздуха будет сохраняться на уровне 2–5 градусов мороза.

Кроме того, Роман Вильфанд сообщил, что в День защитника Отечества, 23 февраля, жителей и гостей Москвы ожидает морозная и суровая погода. Так, температура 23 и 24 февраля ночью будет -11...-16 градусов, а днем – около -5...-7 градусов, что ниже нормы примерно на 4 градуса.

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