Высота сугробов в Москве достигла максимума с начала зимы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Высота снежного покрова в Москве во вторник, 14 февраля, достигла отметки в 35 сантиметров. Это стало максимальным значением с начала зимы, сообщает центр погоды "Фобос".

"Прошедшие минувшей ночью на территории столичного региона снегопады принесли от 1 до 5 миллиметров осадков. В Москве в осадкомеры метеорологов попало 3–4 миллиметров небесной влаги. Это привело к прибавке снежного покрова на 3–5 сантиметров, и на главной метеостанции столицы, ВДНХ, высота снежного покрова впервые с начала зимы достигла отметки в 35 сантиметров", – рассказали синоптики.

Уточняется, что все же показатель до сих пор остается ниже климатической нормы, которая составляет 30 сантиметров. Кроме того, в Московской области выявили максимальные с начала зимы цифры – в Черустях высота сугробов достигла 51 сантиметра.

"Сегодня локальные снегопады будут стараться повысить снежный покров, а оттепель сработает на его понижение. Следующую порцию сильных снегопадов природа приготовила для жителей столичного региона в конце нынешней – в начале следующей недели", – указали метеорологи.

Ранее глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов пообещал москвичам теплую, но слякотную погоду во вторник, 14 февраля. По его словам, ветер в столице не прогнозируется сильным. Температура воздуха ожидается на уровне от нуля до двух градусов.

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