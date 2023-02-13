Россиянам рассказали о погоде в южных регионах страны

Фото: ТАСС/Валентина Брыкалина

Погода в европейской части РФ стремится к мартовской, однако другая картина обстоит в Краснодарском крае и Крыму. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"В Сочи, Краснодаре, Анапе средняя температура воздуха на два-три градуса ниже нормы. Холоднее, чем должно быть, на территории Крымского полуострова. И большая часть наступившей недели не будет радовать теплом", – поделился Леус в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

В Крыму ожидается на 2–4 градуса ниже нормы. В связи с этим полуостров могут накрыть осадки в виде мокрого снега с порывистым ветром.

Леус также предупредил, что в Центральной России ожидаются резкие скачки атмосферного давления. Он заявил, что подобные изменения произойдут из-за чередования циклонов и антициклонов.

Между тем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о весне в текущем году. Он спрогнозировал в марте превышение нормы на три-четыре градуса.

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