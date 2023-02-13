Москвичей предупредили о похолодании к концу недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о похолодании в столице к концу недели.

"Во второй половине недели температура понизится, начиная с четверга ночью будут такие температуры – от -6 до -11 градусов", – передает РИА Новости его слова.

С пятницы, 17 февраля, станет еще холоднее. Температура в ночное время будет колебаться от -8 до -13 градусов. Днем ожидается от -2 до -7 градусов. Такие показатели сохранятся до конца текущей недели. По словам Вильфанда, они на 2 градуса ниже климатической нормы.

В Москве за воскресенье выпало 20% месячной нормы осадков. Столичные городские службы продолжают заниматься ликвидацией последствий снегопада.

Высота снежного покрова, по заявлениям синоптиков, в Москве достигла 33 сантиметров. Отмечается, что нынешней зимой максимальную высоту сугробов фиксировали 19 декабря, на тот момент показатель достиг 34 сантиметров.



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