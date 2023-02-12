Высота снежного покрова в Москве достигла 33 см

Фото: Москва 24/Никита Симонов

За ночь сугробы в Москве смогли вырасти на 6 сантиметров. Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на столичное метеобюро.

"Высота снежного покрова с вечера субботы к 09:00 воскресенья увеличилась с 27 до 33 сантиметров", – заявили синоптики.

По их словам, такие данные они получили из главной метеостанции столицы на ВДНХ. Нынешней зимой максимальную высоту сугробов фиксировали 19 декабря. На тот момент показатель достиг 34 сантиметров.

Между тем ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что за последние 12 часов в столице выпало порядка 20% месячной нормы осадков.

"За последние 12 часов на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 6 миллиметров, на Балчуге – 8 миллиметров, в Тушино – 9 миллиметров", – поделился синоптик в своем телеграм-канале.

Тишковец добавил, что в Подмосковье самыми снежными районами стали Клин и Волоколамск. Там выпало до 10 миллиметров осадков.

В Москве до 21:00 вторника, 14 февраля, продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Аналогичная ситуация обстоит и в Подмосковье.

Также в столице до 21:00 воскресенья, 12 февраля, действует желтый уровень погодной опасности из-за ветра, чьи порывы смогут достигать до 17 метров в секунду.

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