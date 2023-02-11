Аэропорты Москвы работают штатно на фоне непогоды – Росавиация

Московские аэропорты на фоне предупреждения о метели и обледенении в столичном регионе работают штатно, сообщает Росавиация. Отмечается, что отмены рейсов по метеоусловиям нет, обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке.

При этом есть незначительные задержки рейсов. Это связано с тем, что специалистам требуется больше времени на противообледенительную обработку воздушных судов и очистку от снега инфраструктуры аэропортов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

