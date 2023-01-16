В РФ составили список неисправностей авто, за которые будут штрафовать

Фото: Агентство ''Москва''/Кирилл Зыков

В России составили список неисправностей авто, за которые будет штраф, сообщает "Коммерсант".

Сотрудники могут штрафовать за езду на резине не по сезону, то есть с декабря по февраль введут запрет на езду на летних шинах, а с июня по август – на зимних. За это штраф составит 500 рублей. В регионах условия действия штрафа могут отличаться. Например, Красноярск сможет продлить зимний сезон до марта.

Также планируется ввести запрет на использование в фарах источники света с несоответствующим "предусмотренному в эксплуатационной документации" классу. Например, нельзя использовать нештатные ксеноновые и светодиодные лампы. Неработающие автоматический корректор фар, фонарь заднего хода и стоп-сигналы будут являться нарушением.

Инспектор ГИБДД сможет также выписать штраф из-за неработающей системы ABS. Кроме того, нарушением будет являться ликвидация регулятора тормозных сил. Устранение этого устройства приводит к преждевременной блокировке колес и авариям.

Данные меры могут вступить в силу после окончательных голосований рабочих групп и подписи председателя правительства России Михаила Мишустина с 1 сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что с 11 января вводится использование камер для фиксации выброса мусора из автомобилей. Штрафы будут выписывать полицейские и сотрудники Государственного лесного надзора.

В основном это касается тех автомобилистов, которые выбрасывают такие отходы, как старые шины, бытовой и строительный мусор в леса, парки, садоводческие товарищества.

Водители смогут предъявлять документы со смартфона через приложение "Госуслуги авто"

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