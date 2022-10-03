В РФ предложили протестировать мониторинг нарушителей ПДД с помощью дронов

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Предложение отслеживать выезжающих на встречную полосу автомобилистов с помощью квадрокоптеров необходимо протестировать для выявления всех недочетов такого метода, сообщает "Радио 1".

"Затрудняюсь представить, сколько в сумме по времени можно будет применять коптеры. Каждый раз поднимать и сажать их? Но автомобильный трафик велик. Мне кажется, что большой эффективности это не даст. Все-таки установленная камера может считать больше, чем квадрокоптер. Но если нам нужно найти как можно больше нарушителей, то как метод эта система подойдет", – отметил руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко.

По словам эксперта, дроны не всегда будет возможно использовать в условиях плохой погоды. Он также не смог ответить на вопрос об использовании ГИБДД квадрокоптеров в Москве и Московской области.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил освободить от штрафов за нарушения ПДД мобилизованных граждан. Он обратился с письмом на имя председателя Совфеда Валентины Матвиенко. В нем Орлов указал, что россияне могут не успеть в срок оплатить взыскания из-за подготовки к отправке на учебные сборы.



Специальное единое приложение для фиксации нарушений ПДД может появиться по всей России

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