Сотрудники ГИБДД перестанут использовать ручные радары

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение о прекращении использования средств фиксации нарушений правил дорожного движения в ручном режиме работниками ГАИ, сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".
"Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме", – сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
В министерстве подчеркнули, что развитие системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД поспособствовало снижению числа аварий из-за превышения скорости. Отмечается, что в настоящее время 23,4 тысячи комплексов фото- и видеофиксации функционирует на российских дорогах, благодаря их функционалу возможно фиксировать различные составы нарушений ПДД в автоматическом режиме.
В свою очередь, член Общественного совета при ГУ МВД РФ по Москве Петр Шкуматов положительно оценил данное решение. "Конечно же, камеры, которые фиксируют нарушения, должны устанавливаться в тех местах, где действительно опасно. И, безусловно, контроль за дорожным движением должен быть максимально гласным, открытым", – отметил он.
Министр также поздравил сотрудников ГАИ с наступающим 86-летием со дня образования службы. Праздник отмечается 3 июля.
Ранее депутаты от фракции ЛДПР, а также сенаторы Иван Абрамов, Вадим Деньгин и Елена Афанасьева предложили штрафовать сотрудников ГИБДД за незаконное привлечение водителей к административной ответственности.
Предлагается внести изменение в КоАП РФ. Парламентарии хотят штрафовать должностных лиц за указанное нарушение в размере наложенного административного штрафа, но не менее чем на 5 тысяч рублей. Ожидается, что это позволит сократить поток незаконных постановлений об административных правонарушениях.
Дорожные камеры будут работать по одному стандарту – СМИ
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