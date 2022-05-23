В ЛДПР предлагают наказывать сотрудников ГИБДД за незаконные штрафы водителям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутаты от фракции ЛДПР, а также сенаторы Иван Абрамов, Вадим Деньгин и Елена Афанасьева внесут в нижнюю палату законопроект, который предусматривает штрафы в отношении сотрудников ГИБДД за незаконное привлечение водителей к административной ответственности. Об этом ТАСС сообщил замглавы ЛДПР Ярослав Нилов.

Предлагается внести изменение в КоАП РФ. Парламентарии хотят штрафовать должностных лиц за указанное нарушение в размере наложенного административного штрафа, но не менее чем на 5 тысяч рублей. Ожидается, что это позволит сократить поток незаконных постановлений об административных правонарушениях.

Один из авторов инициативы Борис Пайкин рассказал, что водителям выписываются штрафы за нарушение ПДД на основании видеофиксации с камер, расположенных в городах и на трассах. Депутат подчеркнул, что убедиться в том, что камера зафиксировала именно нарушение, должны сотрудники ГИБДД, однако зачастую они подходят к этой обязанности формально, и в результате штраф за превышение скорости может получить водитель, чья машина в момент фиксации была на эвакуаторе.

Ранее были определены автомобили, в которых чаще всего попадаются нетрезвые водители. Так, инспекторы чаще всего останавливали водителей за рулем автомобилей ВАЗ. Нарушения правил дорожного движения владельцы таких машин допускали в 28% случаев.

Также в нетрезвом виде водители садились за руль машин Toyota и Hyundai – 11 и 6% случаев соответственно. Отдельно отмечается ситуация с ДТП на мотоциклах – 43,1% аварий из-за нетрезвых водителей приходятся на ИЖ, 30% – на "Уралы".

